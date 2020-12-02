شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ملحوظة ليبتعد عن مستوى 23.60، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 25.06 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن التحرك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 23.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 24.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد