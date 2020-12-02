شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب اندفاعه الصاعد ليخترق مستوى 1818.00 ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 1838.10، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيمد مكاسب الذهب على المدى القصير، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بثبات السعر فوق 1795.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1838.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد