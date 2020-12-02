شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نفط برنت يرتفع بنسبة 0.44 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 1:25 مساءً, 2 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر برميل خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة بنسبة 0.44 %، ليصل إلى 47.63 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.34 %، ليصل إلى 44.70 دولارًا أمريكيًا.

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