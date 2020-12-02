شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع.. موافقة بريطانيا على اللقاح تحد من خسائر «فوتسي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، إذ هدأت تعاملات المستثمرين بعد زيادة بنحو 14 بالمئة في الشهر الماضي، بينما صعد سهم بيونتك بعد أن أصبح بريطانيا أول دولة توافق على لقاحها لكوفيد-19 الذي طورته مع فايزر.

وتفوق أداء مؤشر الأسهم القيادية في لندن (فوتسي) على نظائره في أوروبا، إذ لم يفقد سوى 0.1 بالمئة بعد أن قالت بريطانيا إن اللقاح سيبدأ توزيعه من الأسبوع المقبل.

وقفزت أسهم بيونتك المدرجة في فرانكفورت 8.4 بالمئة، بينما هبط المؤشر داكس القياسي الألماني 0.5 بالمئة رغم بيانات أفادت بانتعاش أكبير من المتوقع لمبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد أوروبي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، إذ قادت أسهم النفط الخسائر بعد تضرر أسعار الخام بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية في وقت تتسبب فيه أوبك وحلفاؤها في حالة من التخبط بالأسواق بشأن الإنتاج في يناير كانون الثاني.

(رويترز)

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