شكرا لقرائتكم خبر عن أساتذة وطلاب كليتى الهندسة والفنون التطبيقية بجامعة القاهرة يزورون "العلمين الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بأنه تم استقبال وفد من أساتذة وطلاب كليتي الهندسة والفنون التطبيقية بجامعة القاهرة، للتعرف على أهم المشروعات والإنشاءات التى تم وجارٍ تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، لتنمية الشعور بالفخر والاعتزاز والانتماء لديهم.

واصطحب رئيس الجهار، الوفد الجامعي، فى جولة تفقدية للممشى السياحى، والأبراج الشاطئية المطلة على البحر، والحي اللاتيني وميدان المسلة، ومقر مجلس الوزراء وغيرها من المشروعات، حيث أبدى الوفد إعجابه الشديد بما تم تنفيذه من أعمال.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الطلاب استمعوا إلى شرح مفصل حول المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وخطة التنمية بها، كما التقوا بالمهندسين وأعضاء المكاتب الاستشارية بالمشروعات، وأشادوا بالجهد المبذول لما رأوه من حجم الإنجاز.

وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، أن الهدف من تنظيم الزيارات لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية، للمشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها على أرض مصر حالياً، ومنها مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة، مثل الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، هو إكساب الطلاب خبرات عملية، وبناء جيل من المهندسين المتميزين فى كافة المجالات، من أجل الاعتماد عليهم فى استمرار النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً.