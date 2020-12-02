شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الغذائية: 83 مليون دولار صادرات غذائية إلى الكويت فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس تميم الضوى مدير التسويق بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الصادرات المصرية إلى الكويت بلغت نسبتها 2.2% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2020 الجارى، وتحتل المركز الـ 14 فى قائمة أهم الدول المستوردة، موضحا أن حجم الصادرات من الصناعات الغذائية إلى الكويت فى عام 2019 بلغت 83 مليون دولار وتمثل 2.4% من إجمالى الصادرات الغذائية وتمثل معدل نمو 2.4% عن عام 2013".

وأضاف الضوى خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عبر الفيديو كونفرانس حول تطور الصناعات الغذائية إلى الكويت، إن الصادرات الغذائية فى 2019 حققت 3.5 مليار دولار بنمو 10%، وتمثل 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية وثالت أكبر قطاع تصديرى هو القطاع الغذائى، وقيمة الزيادة 10% بقيمة 300 مليون دولار .

وتابع، إن الدول العربية تمثل 56% من إجمالى الصادرات الغذائية، وأوروبا 13%، وأمريكا 6%، وأهم 15 دولة صدرت لها مصر أولهم وأكبرهم هى السعودية ويليها ليبيا واليمن والأردن والإمارات والجزائر .

كما تمثل أهم السلع المصدرة إلى الكويت الخضر والفاكهة المجمدة والبطاطس المجمدة والفراولة والخرشوف، والشيكولاتة، ومركزات صناعة المشروبات، والتبغ، والزيتون، والطحينة، ويمثل قطاع الألبان أهم الواردات الكويتية من الخارج بقيمة 189 مليون دولار وتمثل إجمالى واردات الكويت من الأغذية نحو 2.5 مليار دولار، وهناك سلع تستوردها لها بديل فى صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 1.1 مليار دولار ومنها الكيك والبسكوتات والحلويات الجافة 180 مليون دولار، بالاضافة إلى 105 مليون دولار محضرات غذائية ومصاصات، والعصائر بقيمة 60 مليون دولار .

وقال الضوى، إن الكويت أطلقت مبادرة الكويت عاصمة الغذاء فى العالم ومنتظر تحقيقها فى عام 2030 وبدأت اطلاقها منذ عام 2015-2016 وهى فرصة كبيرة لمصر لتقديم صادرات غذائية للكويت ضمن هذة المبادرة.