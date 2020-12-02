شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: الإصلاح الاقتصادى ساهم فى تقليل صدمات أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن افتتاح النسخة الثانية لقمة مصر الاقتصادية تحت رعاية الخليج 365، مشيرة إلى الدور الإعلامي الذي تقوم به ”الخليج 365” في زيادة الوعي التشاركي بين الإعلام والاقتصاديين.

وأشارت السعيد خلال كلمتها الافتتاحية للمؤتمر إلى الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة منذ 2016 من أجل النهوض بالمجتمع المصري وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وخاصة في ظل أزمة كورونا والتي أظهرت مدى مرونة الاقتصاد المصري في تلافي الصدمات.

وأكدت السعيد على اشادة المنظمات الدولية بما حققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو خلال الأزمة وخاصة وأن مصر هي إحدى الدول التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابي في أزمة كورونا.

وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي وما حققه خلال الفترة الأخيرة والشركات المتعددة من أجل الاستفادة الأمثل لأصول الدولة، مضيفة أنه تم تأسيس 4 صناديق فرعية حددت عقب أزمة كورونا.

في نفس السياق قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير لليوم السابع، أنه يرحب بالمشاركين فى القمة الاقتصادية، قائلا: "دعونا نشعر بالفخر.. ونرحب بأفضل وزيرة عربية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط".

وأضاف خالد صلاح خلال كلمته في افتتاح قمة مصر الاقتصادية: "في هذه القمة نتعلم من المشاركين ونكون جسرا للتواصل ونساعد على تفسير ألغاز كثيرة.. وعنوان القمة "الفرص الاقتصادية"، وفرص يوفرها الصندوق السيادى، ونرحب بأيمن سيمان، حيث يوفر المؤتمر فرص واعدة وحوار كبير ومهم فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية، ونرحب رئيس المنطقة الاقتصادية.

وتابع الكاتب الصحفى خالد صلاح: طوال السنوات الماضية حين نتكلم عن الاقتصاد المصرى، كنا نحتاج إلى قرار سياسى.. ولم نكن ندرك معنى هذه الكلمة، ولا بديل عن أهمية دور وشجاعة صانع القرار السياسى إلا في عصر الرئيس السيسى.. له كل الشكر على هذا الحراك الذى تعشيه الدولة المصرية من خلال قرارات اقتصادية تضعنا على الطريق الصحيح من خلال القرارات السياسية الاقتصادية.. شكرا لرئيس الوزراء، والوزراء والمشاركين وجميع الرعاة "وشكر "بى او دى".. واليوم يمثل منارة ونبراس نستطيع التواصل مع كافة العقول الاقتصادية.