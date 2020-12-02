شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو والجنيه الإسترلينى والدينار الكويتى.. وتباين بباقى العملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-12-2020، أمام الجنيه المصرى مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، ليستقر سعر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر اليورو والدينار الكويتى والجنيه الإسترينى اليوم، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

استقر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام اليوم الأربعاء، إذ يقيم المستثمرون احتمالات تطبيق المزيد من التحفيزات المالية في الولايات المتحدة، فيما تمسكت العملات المحفوفة أكثر بالمخاطر بمكاسبها مع تحسن ثقة المستثمرين.

وفقد اليوان الصيني بعض مكاسبه في المعاملات الآسيوية مساء بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن يتحرك على الفور لإلغاء اتفاق المرحلة 1 التجاري الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الصين. وتراجع مؤشر الدولار إلى 91.19 مقابل سلة عملات مقتربا من أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل 2018 والذي بلغه مساء.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ18.80 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.90 جنيه للشراء، 21.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.77 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع.