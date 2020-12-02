شكرا لقرائتكم خبر عن أميانتيت تُحدد مواعيد التداول والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة ستبدأ في 7 ديسمبر 2020، علماً بأن فترة تداول حقوق الأولوية ستنتهي في 14 ديسمبر الجاري، وتنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 17 ديسمبر 2020.

وبحسب البيان، يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب، كلياً أو جزئياً، في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، على أن يكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

ويُذكر أن عمومية الشركة أقرت، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، زيادة رأس مال الشركة بنسبة 60%، عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 200 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 32 مليون سهم، بنسبة زيادة لكل سهم تبلغ 0.6 حق لكل سهم.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.

وتجدر الإشارة إلى أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال سعودي، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال سعودي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.