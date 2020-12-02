شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتفق على تخزين النفط في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت وزارة الاقتصاد اليابانية مع مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة اتفاق مشترك لتخزين النفط كي تقرضها سعة 3.14 مليون برميل مجانا.

وبموجب الاتفاق، تستطيع مؤسسة البترول الكويتية استخدام صهاريج التخزين في قاعدة كيردزمم التابعة لشركة التكرير إينيوس في كاجوشيما جنوب اليابان كقاعدة تصدير لشرق آسيا، بحسب وكالة رويترز.

وستحصل اليابان على أولوية الطلب من المخزونات في حالة الطوارئ، وتعادل الكمية 1.5 يوم من استهلاكها. والاتفاق هو الثالث من نوعه لليابان، عقب إبرام اتفاق مماثل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية وأرامكو السعودية، وإنه يهدف لتعزيز أمن الطاقة الياباني.

يشار إلى أن الكويت رابع أكبر مورد للنفط إلى اليابان في 2019 بعد السعودية والإمارات وقطر، إذ تقدم 8.5% من واردات النفط اليابانية.

وكشف نائب العضو المنتدب بالتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، جمال اللوغاني، في وقت سابق أن الكويت ستبدأ في تصدير نوعية جديدة من خام النفط الثقيل خلال العام الجاري.

وأوضح أن الدولة بدأت السنة الماضية في تصدير نوع خفيف جديد من النفط الخام لبعض دول العالم، مشيرا أن الكويت تشتهر بتصدير النفط الخام المعروف باسم "KEC" وتم توفير هذا النوع في السوق منذ 70 عاما.

كما يذكر أن الكويت لها مشاريع مشتركة بالقطاع إقليميا وعالميا أبرزها مصفاة فيتنام بطاقة 200 ألف برميل يومياً، ومشروع مشترك في عمان (مصفاة الدقم)، إضافة للشراكات بمجال البتروكيماويات بكندا والولايات المتحدة وكوريا والصين.