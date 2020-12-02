شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الشارقة: تطلعات الإمارات الاقتصادية لا سقف لها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت فعاليات اقتصادية في إمارة الشارقة أن الاحتفال باليوم الوطني يجسد جميع معاني الفخر والاعتزاز ويسطر فيه الإماراتيون أعظم الأمثلة في الولاء والانتماء للأرض ولقيادتنا الرشيدة، حيث يعد اتحاد الإمارات السبع نموذجاً يحتذى به في التقدم والتطور، كما يمثل الثاني من ديسمبر ميلاد إصرارنا على أن تكون دولة الإمارات متميزة في كل شيء.

وأشاروا إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو والارتقاء منذ انطلاقته قبل 49 عاماً، حيث تخطو خطوات مهمة ونوعية على كافة المستويات الاقتصادية العالمية، وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل توجهات القيادة الرشيدة، التي لا تألو جهداً في سبيل تحقيق الرخاء والازدهار لمواطنيها.

وأوضح رؤساء ومديري الدوائر والاقتصاديين أن تطلعات الإمارات لا سقف لها، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تمكنت وهي تحتفل بيومها الوطني ال 49 من تحقيق معدلات نمو قياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة في خريطة أكثر الدول نمواً وازدهاراً، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا التوجيهات السديدة والسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة.

نموذج يحتذى عالمياً

قال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: إن الاحتفال باليوم الوطني يمثل فرصة مميزة للتعبير عن اعتزازنا بهويتنا الوطنية، ومحطة نعبر من خلالها عن مدى حرصنا على قيم الاتحاد، وإظهار مدى التلاحم بين القيادة والشعب، والتي أصبحت عبر الأيام نموذجاً يحتذى على مستوى العالم، وهو عنوان وحدتنا الذي من خلاله نستعيد كل تلك الإنجازات، ففي مثل هذا اليوم من كل عام تعود بنا الذكريات، نحو بدايات حلم الوحدة والاتحاد، وكيف حوله الكبار إلى حقيقة ساطعة. إنها قصة وطن، ومشوار أصر صانعوه على المضي به ليرى النور في أبهى حلة.

إنجازات سياسية واقتصادية

قال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن الاحتفال باليوم الوطني، إنما هو احتفال بالإنجازات التي تتحقق خلال عام، لتضاف إلى إنجازات تحققت على مدار 49 عاماً، فيبدو الهرم المتصاعد كأنه يحاكي عنان السماء. وأضاف : تغمرنا السعادة ونحن نحتفل باليوم الوطني، لنعبر عن اعتزازنا الكبير بما حققته الدولة من إنجازات كبرى طوال مسيرتها المكللة بالنجاح والتميز والمفعمة بالأمل الكبير بالمستقبل الزاهر لأجيالنا القادمة، بفضل ما أرساه الآباء المؤسسون من قواعد ثابتة انطلقنا منها إلى العمل المثابر في كل المجالات برعاية وتوجيه قيادتنا الحكيمة لنقدم للعالم تجربتنا المجيدة التي غدت نموذجاً تقتدي به كافة الدول.

نموذج استثنائي

قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: يمثل اليوم الوطني، فرصة مهمة نستذكر من خلالها اليوم الذي شكل علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات التي أصبحت نموذجاً استثنائياً في جوانب التنمية كافة من خلال ما حققته من إنجازات علمية واقتصادية واجتماعية استطاعت من خلالها السير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل لأبناء الإمارات.

وأضاف: نستشعر في هذه المناسبة عظمة الاتحاد، ونستذكر مسيرة حافلة بالإنجازات بدأت قبل 49 عاماً، على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، حيث تغمرنا مشاعر الفخر والانتماء إلى وطنٍ يحتضن ثقافات العالم بتناغم وتعايش لا مثيل له.

يوم خالد في التاريخ

قالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): إن الثاني من ديسمبر هو يوم خالد في تاريخ دولة الإمارات وفي ذاكرة المجتمع الإماراتي، لما يجسده من معاني التسامح، والوفاء والعطاء والإخلاص المتأصلة في جذور الشعب الإماراتي، وقيادته الرشيدة، والعطاء الذي تجلى بإنجازات عظيمة شملت مجالات الحياة كافة لتضع الدولة في مصافّ الدول المتقدمة. وأضافت المدفع: الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لمسيرة التنمية والريادة والتقدم، جعلت من الإمارات واحدة من أفضل الوجهات لرواد الأعمال.

مراكز متقدمة في الأداء

قال مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): نبارك لقيادتنا وشعبنا باليوم الوطني، ونتمنى أن يعود علينا بالمزيد من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال مسيرة البناء والتنمية المستمرة، هذه المسيرة المظفرة نرى نتائجها اليوم عبر المكانة الرفيعة التي استطاعت الدولة أن تحظى بها على الصعيدين العربي والدولي، محققة المزيد من المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية بمجالات الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية .

مناسبة للاحتفاء بالإنجازات

أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن الاحتفال باليوم الوطني يحمل في طياته الكثير من المعاني والدلالات الوطنية، فهو مناسبة للاحتفاء بالإنجازات التي شهدتها الإمارات على مدى 49 عاماً في كافة القطاعات وخصوصاً القطاع الاقتصادي، حيث أصبحت مركز جذب لكبار المستثمرين حول العالم لما توفره من ميزات تنافسية وبيئة اقتصادية مرنة ومستقرة.

مشوار النهضة المجتمعية

قال أمين الزرعوني، المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية: اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب جميع أبناء المجتمع، وذكرى تعرّف بمسيرة البناء التي انطلقت برؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي قاد إلى جانب إخوته حكّام الدولة مشوار النهضة المجتمعية وتأسيس دولة قوية. وتابع المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية: ترافق قيام الاتحاد مع تحقيق العديد من المنجزات التي قادت لأن تعيش دولتنا اليوم مستويات متقدمة ومتطورة .

ميلاد إصرارنا على التميز

أكد سيف محمد المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الاحتفال باليوم الوطني يجسد جميع معاني الفخر والاعتزاز ويسطر فيه الإماراتيون أعظم الأمثلة في الولاء والانتماء للأرض ولقيادتنا الرشيدة، حيث يعد اتحاد الإمارات السبع نموذجاً يحتذى به في التقدم والتطور، كما يمثل الثاني من ديسمبر ميلاد إصرارنا على أن تكون دولة الإمارات متميزة في كل شيء. وأضاف: لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ انطلاقة مسيرتها خطوات مهمة ونوعية على مختلف المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما تبوأت الدولة مراكز ومكانة مهمة على الصعيد الإقليمي والدولي، وجاءت هذه الإنجازات الرائدة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدولتنا، لتكون أساساً متيناً سارت عليه الإمارات بقوة في عام 2020 عام التحديات الناجمة من تداعيات جائحة كوفيد-19 والتي واظبت فيه دولتنا على تعزيز الجهود وتوجيهها نحو إرساء مستقبلها.

مرتبة متميزة

قال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن اليوم الوطني لدولة الإمارات، يشكل علامة مضيئة في تاريخها المجيد؛ حيث أثبتت دولتنا قدرتها على التفوق والتميز والمحافظة على الموروث الإماراتي بوصفه موطن فخر وعزّ، وواصلت تحقيق العديد من الإنجازات في إطار مشروعها النهضوي الذي أبهر العالم، ولا يزال، ما وضعها في مرتبة متميزة على خريطة الدول المتقدمة، وجعل منها تجربة تنموية فريدة.

وأضاف: نعيش في هذا اليوم عرساً وطنياً جميلاً، تعم فيه مظاهر الاعتزاز والفرح مختلف إمارات الدولة، حيث نستشعر عظيم الإنجازات التي تحققت على مدى تسعة وأربعين عاماً.

تجديد العطاء والولاء

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن اليوم الوطني هو مناسبة وطنية مجيدة يتجدد فيها العطاء والولاء والتفاف أبناء الإمارات خلف قيادتهم الحكيمة يداً بيد لاستكمال مسيرة البناء والتطوير والنماء التي طالت كل أرجاء الإمارات، والتي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون حين توحدت إرادتهم وصدق عزمهم على تأسيس دولة فتية سطرت تاريخاً مشرقاً نفاخر به الأمم.

وأشار سعود سالم المزروعي إلى أن دولة الإمارات تمكنت وهي تحتفل بيومها الوطني ال 49 من تحقيق معدلات نمو قياسية على مختلف الصعد، وأصبحت تتبوّأ مكانة مرموقة في خريطة أكثر الدول نمواً وازدهاراً.

علامة فارقة في تاريخنا

أكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن اليوم الوطني يمثل فرصة مهمة نستذكر من خلالها ذلك اليوم العظيم الذي شكل قبل 49 عاماً علامة فارقة في تاريخ الوطن والشعب الإماراتي، فكان الأساس المتين لقيام دولة الإمارات، بإرادة وعزيمة قوية من الآباء المؤسسين في إماراتها السبع.

وأضاف: إن دولة الإمارات تشهد اليوم نهضة تنموية شاملة تسابق الزمن، تجعلنا واثقين من أننا في ظل القيادة الحكيمة نمضي بثبات نحو المستقبل الواعد، وتحقيق مئوية الإمارات.

ذكرى تتجدد مع كل إنجاز

قال عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «إننا ونحن نحتفي بالذكرى ال49 لإعلان تأسيس الدولة، وانطلاق مسيرة البناء والنماء، فإننا نستحضر روح الأخوة والوحدة التي جمعت الآباء المؤسسين، انطلاقاً من إيمانهم بأن صناعة مستقبل مزدهر لأبناء هذا الوطن، تبدأ من توحيد الجهود، وحشد الطاقات تحت راية واحدة، تجتمع حولها القلوب بمحبة وإخلاص لاستكمال المسيرة، وتحقيق طموحات شعب الإمارات ببناء دولة قوية راسخة البنيان، تمضي نحو المستقبل بخطى واثقة، بقيادة شيوخنا وقادتنا، وتوجيهاتهم السديدة، ورؤيتهم الحكيمة».

الإنجازات تمدّنا بالعزيمة

أكد خليل محمد المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، مدير إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى السنوات ال49 الماضية تمدنا بالعزيمة والقوة والإصرار للمضي على طريق التنمية المستدامة والازدهار الشامل، وتعبر عن إيماننا الراسخ بالثوابت الوطنية وثقتنا برؤية وطموح قيادتنا الحكيمة.

وأضاف المنصوري: إن الاحتفاء باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ذكرى مناسبة وطنية عظيمة تبعث على الفخر والاعتزاز، نسترجع من خلالها صفحات مضيئة في تاريخ الوطن سطرها الآباء المؤسسون الذين وضعوا اللبنة الأولى لقيام صرح الاتحاد.

علامة مضيئة في خريطة العالم

قال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: إن الثاني من ديسمبر هو يوم خالد في ذاكرة أبناء الإمارات، لما يحمله من دلالات عميقة على وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً في الهدف والمصير، وهو يوم تحقق فيه حلم الاتحاد، وارتفع فيه علم دولة فتية، حققت في سنوات معدودة إنجازات جعلتها في مصاف الدول الكبرى، وهي تمضي اليوم تحت ظل قيادتنا الحكيمة نحو المستقبل المشرق لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي نفتخر بها.