شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائري يبدي تفاؤله: مواصلة المشاورات لـ"أوبك+" تظهر رغبة التوصل لاتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبدى وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، حيال التوصل إلى توافق على تمديد اتفاق لإنتاج النفط بعد يوم من إلغاء اجتماع لمنظمة أوبك والحلفاء، مضيفا أن مواصلة المشاورات تظهر الرغبة في التوصل لاتفاق.

وأفاد الوزير الجزائر أنه جرى الاتفاق على مواصلة المشاورات مع الدول غير الأعضاء في أوبك بشأن توافق يراعي الطلب على النفط والسوق، بحسب وكالة رويترز.

وبالأمس، قررت دول منظمة أوبك وحلفائها وهو ما يسمى بتحالف أوبك+ تأجيل المحادثات بشأن سياسة إنتاج النفط عام 2021 إلى يوم الخميس المقبل وذلك للاختلاف حول حجم الإنتاج الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتحت وطأة الضغوط بفعل القلق حيال عدم توصل "أوبك" وحلفائها إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج تراجعت أسعار النفط خلال تداولات يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.4% إلى 44.7 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ينايربنسبة 0.8% إلى 47.4 دولار للبرميل.