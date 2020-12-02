الباوند مقابل الين يؤكد الايجابية-تحليل - 2-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استعادته للميل الصاعد بتقديمه لإغلاق إيجابي فوق مستوى 139.30 لنلاحظ من الرسم المرفق تسجيله لأهداف جديدة بوصوله نحو 140.30 محققا بذلك الهدف الأول المنتظر بالتقرير السابق. نتوقع باستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية بمحاولة اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80, تشكيله لاندفاع صاعد جديد وليستهدف بذلك المقاومة الممتدة نحو 141.05 ومن ثم لنراقب تصرفه نرا لأهمية هذا الحاجز بتحديد أهداف الفترة القادمة. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.60 و 141.05 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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