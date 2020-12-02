شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل -2-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لإغلاقات سلبية دون المقاومة المستقرة عند 3.4100 ليعيق ذلك المحاولات الصاعدة وليعزز من فرص بدء تشكيله للارتداد التصحيحي الهابط خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي ليمكنه ذلك من الوصول نحو المحطات التصحيحية والتي تتمركز حول 3.3000 و 3.2100 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.4100 و 3.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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