شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا المنتظر عند 23.60 واخترقه ليغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، ليتجه نحو زيارة محتملة لمناطق 25.06.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن كسر 23.60 والثبات دونه سيضغط على السعر لاستئناف الموجة التصحيحية الهابطة من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 24.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد