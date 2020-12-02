شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة الكيماوية" تعلن انتهاء مجموعة هندية من تقييم راكتا للورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للشئون الفنية أنه تم الانتهاء من أعمال تقييم ودراسة كافة عناصر القوة والضعف وحالة المعدات والماكينات وكافة المصانع بشركة العامة للورق راكتا بالإسكندرية، وذلك من خلال مكتب استشارى هندى متخصص.

وأضاف أسامة مهدى لـ"الخليج 365" أن الشركة الهندية انتهت من كافة التقييمات، ومن المنتظر أن يتم اعلان تفاصيل وخطط التطوير خلال شهرين من الآن، لافتا انه بمجرد إعلان تفاصيل التطوير، سيتم دراسة سبل التمويل لتطوير الشركة وبدء عمل مناقصة عالمية للشركات الراغبة فى التطوير مع أفضلية لمن يوفر التمويل.

وتسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، لتطوير الشركة العامة للورق راكتا بمحافظة الإسكندرية، من خلال منظومة عالمية تساهم فى حماية البيئة، واللجوء للتصنيع بمواد متوافقة مع البيئة مثل جريد النخيل وأشجار الفاكهة، بما ينقل الشركة نقلة كبيرة ويساهم فى تنمية الصادرات.

كما أن اليات التطوير تهدف بالوصول بالمنتج إلى نسب عالية من التوافق البيئى ؛ بما يؤدى لرفع تصنيف منتجات الشركة للدرجة العالمية بجانب دراسة تصنيع المادة الوسيطة لتصنيع أوراق التواليت داخليا بدلا من الاستيراد من الخارج، وبالتالى فإن تصنيعها محليا يوفر المنتج للشركات، بجانب تحسين ميزان المدفوعات.