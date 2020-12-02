شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يتصدر قائمة أكثر الأسهم نشاطاً بالكمية – تحليل صباحي – 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد سهم ساب (1060) ارتفاع كبير في أحجام التداول في آخر جلساته، وأغلق على انخفاض حاد بلغت نسبته -7.92% بما يعادل -2.15 نقطة، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 24.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.10 ومستوى المقاومة 26.45.