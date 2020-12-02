شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اميانتيت (2160) في آخر جلساته، ليتكبد السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -4.29% بما يعادل -0.84 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 17.76، هذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى البعيد (من 26.52 إلى 9.00)، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.76، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 19.83 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.76 ومستوى المقاومة 19.83.