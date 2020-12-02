تبوك الزراعية يستفيد من الضغط الإيجابي – تحليل صباحي – 02-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.89% بما يعادل 1.00 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 40.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.85 ومستوى المقاومة 38.00.
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