شكرا لقرائتكم خبر عن «سايلز فورس» تستحوذ على «سلاك» مقابل 27.7 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقوم «سايلز فورس» Salesforce بأكبر عملية استحواذ في تاريخها الممتد 21 عامًا، حيث أعلنت يوم الثلاثاء أنها تشتري مطور برامج الدردشة «سلاك» Slack بقيمة 27.7 مليار دولار.

من خلال مزيج من النقد والأسهم، تشتري «سايلز فورس» شركة «سلاك» مقابل 26.79 دولار للسهم و 0.776 سهمًا من «سايلز فورس»، وفقًا لبيان. قبل التقارير الأولية لصفقة الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى زيادة بنسبة 38% في أسهم «سلاك»، كان يتم تداول السهم بأقل من 30 دولاراً.

وتعتبر عملية الشراء واحدة من أكبر عمليات الشراء على الإطلاق في صناعة البرمجيات.

ولا تزال صفقة شراء شركة «آي بي إم» لشركة «ريد هات» Red Hat الأكبر، وقد تمت في العام 2018 بقيمة 34 مليار دولار، ويأتي بين أكبر الصفقات، استحواذ مايكروسوفت على لينكدإن في عام 2016 بقيمة 27 مليار دولار. وفي العام الماضي، وافقت بورصة لندن على شراء مزود البيانات «ريفينينتيف» Refinitiv مقابل 27 مليار دولار، على الرغم من أن الصفقة لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل المنظمين الأوروبيين.



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