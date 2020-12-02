شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح تضمن حقوقك لدى شركات التأمين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه البعض الكثير من المشكلات التى تتعلق بحقوقهم لدى شركات التامين، وخصوصا عندما يتعلق الامر بصرف التعويضات ولذلك يجب اتباع النصائح التالية لضمان حصولك على كامل حقوقك لدى اى شركة تامين

1 - يجب عليك التأكد من حصول الشركة أو فروعها على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، من خلال الاتصال بالرقم الرسمى للهيئة، أو طلب الإطلاع على شهادات الترخيص من مسئولى الشركة.

2- يجب قراءة بنود وثيقة التأمين جيداً، وذلك ضماناً لقيامك بمعرفة حقوقك من الشركة ومعرفة التزاماتك لديها.

3- يتعين الإدلاء بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالشىء موضوع التأمين عند كتابة طلب التأمين بدقة وأمانة كاملة حتى يمكنك الحصول على التغطية التأمينية الكافية والحقيقية للشىء موضوع التأمين.

4- التعاون الكامل وبصدق نية مع شركة التأمين عند الإدلاء بالبيانات الخاصة بحالتك الصحية، وعند التوقيع مع الإقرارات المقدمة لك ضمان للمحافظة على حقوقك التأمينية.

5- يتوجب عليك عند تحديدك لشركة التأمين، التأكد من أن العبرة بالخدمة التأمينية المؤداة من شركة التأمين من وقت إصدار الوثيقة وحتى صرف مبلغ التأمين.

6- يتوجب عليك سداد أقساط التأمين فى المواعيد المقررة حتى لا تتعرض لجزاء فسخ الوثيقة أو ضياع حقوقك التأمينية.

7- ينصح بضرورة مراعاتك لسداد الأقساط التأمينية فى مواعيد استحقاقها والحصول على المستند الدال على سداد تلك الأقساط فى المواعيد المحددة لذلك، حتى لا تتعرض لرفض شركة التأمين سداد التعويض.

8- يجب التأكد من التزامك بمبدأ منتهى حسن النية فى الإدلاء بالبيانات الصحيحة، هو التزام مستمر عند بداية التأمين وعند تحقق الخطر ضماناً لحقوقك التأمينية.

9- يجب الحرص على الوفاء بالتزاماتك المنصوص عليها فى الوثيقة فى الوقت المحدد وإخطار شركة التأمين بأى تغيرات تطرأ على الشئ موضوع التأمين باستمرار حتى تضمن المحافظة على حقوقك التأمينية.

10- يجب الحرص على مصداقية تعاملك مع شركة التأمين من حيث عدم اللجوء إلى تقديم بيانات أو مستندات غير سليمة أو مبالغ فى بعض بياناتها عن تسوية التعويضات حتى لا تهدر حقوقك التأمينية.