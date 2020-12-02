شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاعاً جديداً في المخزونات النفطية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بنحو 4.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 1.7 مليون برميل.



وارتفع مخزونات البنزين بحوالي 3.4 مليون برميل بينما صعد مخزون المقطرات بنحو 334 ألف برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.