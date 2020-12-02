شكرا لقرائتكم خبر عن شهية المستويات القياسية تقود «وول ستريت» في افتتاح شهر ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، حيث بدأت شهر ديسمبر / كانون الأول بإضافة المزيد من المكاسب عند مستويات قياسية بعد صعود تاريخي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ارتفع المؤشر داو جونز 260 نقطة بما يعادل 0.9%، فيما زاد المؤشران ستاندرد أند بورز وناسداك 1.4% لكل منهما، والمؤشران أغلقا عند مستويات قياسية جديدة 3662 نقطة للأول و12355 للثاني.

وارتفعت أسهم «آبل» بنسبة 3% وقادت داو جونز للأعلى بينما كان قطاعا الاتصالات والمالية الأفضل أداءً في ستاندرد أند بورز، حيث ارتفعا 1.9%.

وحصلت المعنويات على دفعة بعد أن كشفت مجموعة من المشرعين عن خطة تحفيز بقيمة 908 مليارات دولار، والتي تشمل أكثر من 200 مليار دولار في قروض الأعمال الصغيرة لبرنامج حماية شيكات الرواتب.و أعطت الأخبار دفعة للأسهم، ودفعت عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 0.9%.

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