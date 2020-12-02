شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤمن على منزلك ضد مخاطر الحريق والسرقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفر التغطية التأمينية على الممتلكات حماية المبانى السكنية ومحتوياتها ضد أخطار الخسائر الناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة أو أى حوادث تؤدى إلى تلفيات بالمسكن بالإضافة إلى الحماية من أخطار الكوارث الطبيعية والعواصف، وتقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن تلف أو خسارة الممتلكات المؤمن عليها بشكل جزئى أو كلى نتيجة وقوع إحدى المخاطر التى تتضمنها وثيقة التأمين، ويشمل التأمين على الممتلك بعينه ويقتصر على التأمين على الحريق أو السرقة فقط، وتقوم شركة التأمين برصد قائمة المفقودات وسبب الضرر، ولكنه لا يشمل التأمين ضد الفيضانات أو ضد الأضرار الناتجة عن الإرهاب أو الحرب.

والتأمين ضد مخاطر الحريق فى مصر له أكثر من شكل فى الوثائق الصادرة عن الشركات وهى كالتالى "ثلاث وثائق للتأمين ضد خطر الحريق الأولى، وهى وثيقة الحريق العامة ويتم إصدارها لجميع الممتلكات سواء مصنع أو منزل أو محل تجارى أو مكتب، وتغطى التلفيات الناجمة عن آثار الحريق، وثانى هذه الوثائق وثيقة حرائق وأخطار إضافية والثالثة التى تتضمن خطر الحريق هى وثيقة حماية الأسرة ". وتحمى وثيقة التأمين ضد الحريق ممتلكاتك وتعوضك عن الخسائر والأضرار المادية، الناتجـة عن أخطار الحريق وما ينتج عنه من تلفيات بسـبب الدخـان والحـرارة، والحريق الناتج عن انفجار مثل الاشـتعال الذاتى وانفجار الغاز المستعمل للأغراض المنزلية، ومياه الإطفاء وتصرفات رجال الإطفاء، والصواعـق، كما يمكنك إضافة تغطيات أخرى بملاحق إضافية مثل انفجار الغلايات والأجهزة ذات الضغط

وفيما يتعلق بمخاطر السرقة تشمل وثيقة التأمين على الممتلكات تغطية الخسائر أو الأضرار الناتجة عن تعرض محتويات المنزل للسرقة وذلك فى حدود التغطية التى توفرها الوثيقة، ويجب الانتباه إلى الاستثناءات التى لا تلزم شركات التأمين بتحمل خسائر تعرض محتويات المنزل للسرقة؛ على سبيل المثال وليس الحصر: تعرض الممتلكات المتروكة خارج المبنى دون حراسة للسرقة أو إذا كانت المبانى غير مقفلة أو فى حال كان المؤمن له أو أى من مستخدميه أو أى من أفراد أسرته أو أى من المقيمين الدائمين متورطًا أو مشتركًا فى جرم السرقة، والتعويض عن المصاريف المتكبدة المرتبطة بالأضرار العرضية التى قد تلحق بتمديدات المياه أو الصرف الصحى وكابلات الكهرباء والهاتف، بالإضافة إلى الأضرار التى قد تتعرض لها الممتلكات الشخصية، أو الأثاث، أو أى ممتلكات تقع ضمن المسئولية النظامية للمؤمن له، أو أى من المقيمين فى المسكن إقامة دائمة، ما لم تنص الوثيقة على غير ذلك.

كما تغطى وثيقة التأمين على الممتلكات تكاليف توفير مسكن بديل، حال تعرض المسكن لأضرار ناتجة عن مخاطر مؤمن عليها تؤدى إلى عدم صلاحية المسكن للإقامة به، وبالنسبة للتكاليف الإضافية للسكن البديل التى يتحملها المؤمن له بشرط ألا تتجاوز القيمة السوقية للإيجار وقيمة التعويض المحددة لهذا البند وذلك وفقا للشروط والأحكام الخاصة بتلك التغطية فى الوثيقة.