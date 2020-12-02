شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المطاعم تقترح مد مواعيد الغلق للساعة 2 بعد منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح محمد إمبابى، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بغرفة الجيزة التجارية، مد وزارة التنمية المحلية لمواعيد غلق المطاعم حتى الثانية صباحا بعد منتصف الليل، وهى مواعيد مناسبة لتوفير احتياجات المستهلكين الراغبين فى اقتناء احتياجاتهم مساء وهى قاعدة عريضة من المجتمع، بالإضافة إلى أن هذا الاقتراح هو رأى الكثير من العاملون فى قطاع المطاعم، حيث يعمل معظمهم فى هذا المجال كوظيفة ثانية لتحسين مستويات الدخل والغلق المبكر سيقلل من العائد المادى بعد تقليل عدد ساعات العمل.

وشدد إمبابى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على ضرورة تفعيل القرار فى تحديد كل محافظة لمواعيدها على حسب طبيعة كلا منها حتى لا تتضرر المحافظات السياحية التى تعتمد على فترة الليل فى المبيعات ومد مواعيد الغلق سيكون من صالح الوضع العام، لافتا إلى أن المواعيد التى حددتها وزارة التنمية المحلية وتم تطبيقها اعتبارا من اليوم مناسبة لقطاع الورش والأعمال الحرفية والمولات والتى تم أخذ رأى الغرف التجارية فيها والتنسيق معها قبل صدور القرارات ورأى الشخصى أنها مواعيد تتناسب مع عمل هذه القطاعات.

وقال رئيس الشعبة، إن أهم الفوائد من تحديد مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات هى تخفيف استعمال مرافق الدولة، وتخفيف المرور وبالتبعية انخفاض دعم المواد البترولية بالإضافة إلى تخفيف التلوث وبالتبعية انخفاض الدعم الصحى وأخيرا لم شمل الأسر اجتماعيا.

جاء ذلك تعليقا مع بدء تنفيذ قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية اعتبارا من اليوم أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقال شعراوى، إنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .