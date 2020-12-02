شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تعلن مد أجل عروض تطوير الدلتا للأسمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم مد أجل العروض المقدمة لتطوير شركة راكتا للورق لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك بناء على طلب الشركتين العالميتين اللتان تقدمتا لتطوير الشركة للمزيد من الدراسات .

أضاف مهدى لـ" الخليج 365"، أن الشركة القابضة تركز على ضمان الحصول على أفضل الدراسات والعروض لتطوير وتحديث شركة الدلتا للأسمدة، بما يضمن جدوى التطوير والوصول إلى النتائج المرجوة.

ومن المنتظر أن تدرس الشركتان التحديث والتطوير الشامل لوحدة إنتاج الأمونيا التى لم تعتريها رياح التحديث منذ نصف قرن من الزمان، حيث أن الشركات التى تقدمت للمناقصة، هى "تيسن كروب" الألمانية، و"كذال" الاسبانية، و"هالدور توبسى" الدنمركية، وشركة "كى بى آر" الأمريكية التى ساهمت فى بناء مصنع كيما 2 لشركة كيما بمحافظة أسوان، وتم اختيار شركتين منهم.

يشار إلى أن مصانع شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" بمحافظة الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعرضت يوم 4 إبريل الماضى، لتوقف تام عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة مما أدى لتوقف توريد الأسمدة لوزارة الزراعة الفترة المقبلة لحين الانتهاء من تشخيص الحالة وإصلاح العطل، وأحالت الجمعية العمومية للشركة المتسببين في الحادث للنيابة.