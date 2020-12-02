شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقاً قياسياً تاريخياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء وقلص "داو جونز" مكاسبه مغلقا أدنى حاجز 30 ألف نقطة، بينما حقق "ناسداك" و"إس أند بي 500" مستويات إغلاق قياسية جديدة.



يأتي ذلك في ظل تجدد التفاؤل في الأسواق بشأن إمكانية ضخ حزمة تمويل وتحفيز جديدة في الولايات المتحدة مع سعي فريق إدارة الرئيس المنتخب "جو بايدن" لاتخاذ هذه الخطوة.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انخفض إلى 57.5 نقطة في الشهر الماضي من 59.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما توقع محللون القراءة 57.9 نقطة.



وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بأنها سوف تبدأ توزيع جرعات من لقاحين مضادين لفيروس كورونا قبيل أعياد واحتفالات الكريسماس هذا الشهر.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.7% أو ما يعادل 79 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 44.55 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 45.7 دولار وأقل سعر عند 44.1 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1% أو ما يعادل 46 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 47.42 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 48.3 دولار وأقل سعر عند 46.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 185 نقطة) إلى 29824 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30083 نقطة وأقل مستوى عند 29797 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 156 نقطة) إلى 12355 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12405 نقاط وأقل مستوى عند 12263 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 3662 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3678 نقطة وأقل مستوى عند 3645 نقطة.