شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق عند أدنى مستوى في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في شهرين حيث تعرضت لضغوط نتيجة تحسن تصنيف جودة محصول القمح في موسم الشتاء بالولايات المتحدة فضلا عن قوة التنافسية في الصادرات من أستراليا.



وذكر محللون بأن الطلب على القمح الأمريكي من الدول الأجنبية ليس جيدا على الرغم من إعلان وزارة الزراعة الأمريكية الأسبوع الماضي عن تحقيق صادرات قوية.



في سياق متصل، يواجه القمح الأمريكي تنافسية شديدة من دول البحر الأسود لا سيما روسيا وأكرانيا اللتين أعلنتا عن مشتريات مصرية بنحو 170 ألف طن في عطاء دولي.



هذا، قد أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية تصنيف محصول القمح عن موسم الشتاء عند 46% مشيرة إلى أنه في حالة ممتازة مقارنة بتصنيف الأسبوع الماضي عند 43%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% إلى 5.77 دولار للبوشل، وهو أدنى إغلاق منذ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسجل أعلى سعر عند 5.89 دولار وأقل سعر عند 5.74 دولار.