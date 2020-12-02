شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز بأكثر من 6% معوضةً خسائرها الحادة في الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ليعوض المعدن النفيس الخسائر الحادة التي تكبدها بالأمس والتي تجاوزت 5%.



يأتي ذلك عقب بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 57.5 نقطة في الشهر الماضي من 59.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما توقع محللون القراءة 57.9 نقطة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.2 نقطة.



هذا، وتستعد الإدارة الأمريكية لتوزيع جرعات من لقاحين على بعض المواطنين في إطار محاولاتها لاحتواء فيروس كورونا المتفشي في البلاد.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 6.6% أو ما يعادل 1.50 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 24.09 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 24.180 دولار وأقل سعر عند 22.665 دولار.