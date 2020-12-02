شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتد من أدنى مستوى له في 5 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انخفض إلى 57.5 نقطة في الشهر الماضي من 59.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما توقع محللون القراءة 57.9 نقطة.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.2 نقطة.



وتتابع الأسواق العالمية عن كثب تطورات أزمة فيروس كورونا مع الأخذ في الاعتبار أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تنوي توزيع لقاحين على المواطنين في وقت لاحق هذا الشهر.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.1% أو ما يعادل 38 دولارا وأغلق المعدن النفيس عند 1818.90 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1821.1 دولار وأقل سعر عند 1778.4 دولار.