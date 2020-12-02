شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بفعل عدم توصل "أوبك+" إلى تفاهم لتأجيل زيادة الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء قبيل بيانات المخزونات الأمريكية، ووقع تحت وطأة الضغوط بفعل القلق حيال عدم توصل "أوبك" وحلفائها إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة غدا عن بياناتها الرسمية.



وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن "أوبك" وحلفائها ضمن تحالف "أوبك+" فشلوا في التوصل إلى تفاهم بشأن تأجيل زيادة الإنتاج، وقرروا تأجيل اجتماعهم من أجل تذليل العقبات.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 91.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 44.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 45.7 دولار وأقل سعر عند 44.1 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.8% إلى 47.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 48.3 دولار وأقل سعر عند 46.8 دولار.