شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تكشف عن روبوت عملاق لتنشيط السياحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اليابان، الاثنين، عن روبوت عملاق يمكنه السير وتحريك ذراعيه، وسط آمال في أن يساعد على تنشيط قطاع السياحة المتضرر من وباء «كوفيد-19».

وصُمم الروبوت (جاندام)، الذي يبلغ طوله 18 متراً، ليحاكي شخصية في مسلسل الرسوم المتحركة الياباني (البدلة المتنقلة جاندام).

وعُرض المسلسل لأول مرة في أواخر سبعينات القرن العشرين، وتدور قصته حول روبوتات قتالية ضخمة، يتحكم بها البشر. وانبثقت عن السلسلة العديد من الأعمال الثانوية والألعاب، وحظيت بمتابعة على مستوى العالم.

وسيكون هذا الروبوت محور اهتمام منطقة (جاندام فاكتوري يوكوهاما)، وهي منطقة جذب سياحي سيجري افتتاحها في 19 ديسمبر/كانون الأول في المدينة الساحلية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي «آمل أن يؤدي هذا إلى تحفيز الطلب على السياحة وتنشيط المناطق المحلية».

وأضاف: «بالطبع، لدينا الآن أزمة فيروس كورونا. أريد أن يتعامل الناس مع مساع كهذه، بينما يبذلون بعض الجهد لمنع انتشار العدوى». (رويترز)

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