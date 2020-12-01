شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط مع تأجيل اجتماع «أوبك بلس» وبعد شهر من المكاسب القوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسرت أسعار النفط حوالي 2%، الثلاثاء، إذ يرقب المستثمرون أوبك وحلفاءها بعد أن أرجأ المنتجون اجتماعا رسميا للبت فيما إذا كانوا سيرفعون الإنتاج من يناير/ كانون الثاني.

ونزل خام برنت 75 سنتا إلى 47.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1604 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولار إلى 44.26 دولار للبرميل.

ارتفع الخامان القياسيان نحو 27% في نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعومين بآمال في أن تنعش لقاحات لكوفيد-19 الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، وتدعما بتوقعات في أن يبقي منتجو النفط على قيود الإنتاج في ظل موجة ثانية من الفيروس.

قالت مصادر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار مجموعة أوبك بلس، أرجأوا محادثات بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل إلى يوم الخميس بدلا من الثلاثاء، إذ لم يتوصل لاعبون مهمون إلى توافق.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش وشركاه «العثرات التي تبدو في محادثات أوبك والتي أدت إلى تأجيل اجتماعات أوبك بلس... إلى يوم الخميس قوضت زخم ارتفاع أسعار النفط الذي كان مبهرا الشهر الماضي.»

كان من المقرر أن تخفف المجموعة تخفيضات الإنتاج، البالغة حاليا 7.7 مليون برميل يوميا، بمقدار مليوني برميل يوميا من يناير كانون الثاني.

وفي ظل استمرار ضعف الطلب، تقول مصادر إن أوبك بلس تدرس تمديد التخفيضات القائمة إلى الأشهر الأولى من العام القادم، وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتج في أوبك. وفي المقابل، تحبذ روسيا رفعا تدريجيا.

وقالت هيليما كروفت من آر.بي.سي «ستتوصل المجموعة على الأرجح إلى تسوية تحفظ ماء الوجه... النتيجة الأرجح هي تمديد قصير تليه عودة تدريجية للإنتاج».

وتوقع استطلاع لرويترز شمل 40 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 49.35 دولار للبرميل في العام المقبل.

(رويترز)