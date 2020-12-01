تفاهم بين الغذاء والدواء ومجلس الغرف في مجال التغذية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف السعودية، بهدف تفعيل وتعزيز دور اللجنة الوطنية للتغذية التابعة للهيئة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين لاستثمار الإمكانات المشتركة في مجال التغذية والصحة العامة، والاستشارة وتبادل المعلومات والاستفادة المتبادلة من اللجان الخاصة بمجلس الغرف السعودية والاستشارة العلمية المقدمة من اللجنة الوطنية للتغذية، والعمل المشترك على الدعم والتطوير.

وتشمل المذكرة تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين، والإسهام في نقل المعرفة الفنية والمهنية في مجالات التغذية والصحة، من خلال الدورات والملتقيات التدريبية وورش العمل المتخصصة، إضافة إلى التعاون في مجال البحوث والدراسات.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجال توفر الأدوية بالجهات الصحية الأهلية، وتقديم برامج توعوية وتوضيحية للتجار والصناع بأهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو التي يصدرون إليها، والتعاون المشترك بين الطرفين في وضع الاستراتيجية الوطنية التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

يذكر أن اللجنة الوطنية للتغذية هي لجنة علمية استشارية تهدف إلى تحسين الحالة التغذوية والصحية في السعودية لبناء مجتمع صحي، وذلك بتقديم توصياتها وآرائها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، وتم إنشاؤها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء بناء على قرار مجلس الوزراء.

ويعد مجلس الغرف السعودية مظلة قطاع الأعمال السعودي بمختلف قطاعاته وفئاته ومناطقه، وتمثل الغرف التجارية والصناعية مصالح قطاع الأعمال في المناطق والمدن والمحافظات التي توجد بها، كما يعنى المجلس بتمثيل تلك الغرف على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.