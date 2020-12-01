شكرا لقرائتكم خبر «الزكاة» تطالب الرياض للتعمير بسداد فروقات زكوية بـ103 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل شركة الرياض للتعمير «التعمير» بسداد فروقات زكوية بقيمة 103 ملايين ريال.

وأوضحت الرياض للتعمير في بيان على موقع السوق المالية «تداول»، أنها تلقت خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للفترة من 2015 إلى 2018.

وذكرت أن الخطابات تضمنت المطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ وقدرة 103,142,584 ريالا.

وأشارت الشركة إلى أنها قدمت الإقرارات الزكوية ودفعت الزكاة عن تلك السنوات استنادا إلى آلية احتساب المراجع الخارجي لحسابات الزكاة، ووفقا لتلك الخطابات، فإنه يحق للشركة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية (60 يوما) من تاريخ استلام تلك الخطابات.

أكدت أنها سترفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية.