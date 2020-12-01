زيادة في تحويلات المقيمين خلال أكتوبر18.6%

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وما زالت تحويلات المقيمين تسجل زيادات ملموسة منذ مايو الماضي.وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي (ساما) الشهري أن تحويلات المقيمين انخفضت في أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر من هذا العام بمقدار 49 مليون ريال تمثل نسبة 0.4%، حيث كانت في سبتمبر نحو 13.21 مليار ريال.
وعلى صعيد تحويلات السعوديين أفادت بيانات التقرير بأنها تراجعت في أكتوبر بنسبة 18.3% لتصل إلى 4.24 مليارات ريال، مقارنة مع 5.19 مليارات ريال في أكتوبر 2019.
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