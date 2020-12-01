شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدول الأكثر إنتاجا للملح فى العالم.. الصين تتصدر بـ60 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتج مصر من الملح سنويا نحو 4.6 مليون طن، بقيمة تصل لنحو مليار جنيه، حيث يتم استخراج الملح من عدد من الملاحات فى الإسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء وسيوة بواسطة شركات قطاع أعمال عام، وشركات عامة وشركات قطاع خاص. وفيما يلى نستعرض ترتيب الدول الأكثر إنتاجا للملح. 1 - الصين 60 مليون طن. 2 - أمريكا 42 مليون طن . 3 - الهند 30 مليون طن. 4 - ألمانيا 14 مليون طن. 5 - أستراليا 13 مليون طن. 6 - المكسيك 9 ملايين طن. 7 - تشيلى 9 ملايين طن. 8- روسيا 7 ملايين طن . 9- البرازيل 7,6 مليون طن. 10- تركيا 6,6 مليون طن. 11- فرنسا 5,7 مليون طن . 12- النمسا 4,9 مليون طن. 13- هولندا 4,5 مليون طن. 14- باكستان 4,5 مليون طن. 15- بولندا 4,5 مليون طن. 16- إسبانيا 4,3 مليون طن. 17- بريطانيا 4.1 مليون طن. 18- إيطاليا 4,1 مليون طن. 19- باقى العالم 44 مليون طن. 20- الإجمالى: 293,000,000 طن

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