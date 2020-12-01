أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير السياحة والآثار يناقش مشكلات الديون مع المستثمرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم الثلاثاء، 1-12-2020، بين تصريحات لعدد من الوزراء ولقاءات مهمة للمسؤولين لتذليل عقبات الاستثمار.

وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن الزيادة السكانية وضبط معدلات النمو السكاني أمر في غاية الأهمية، مضيفة أن الثروة البشرية أمر مهم ولكن لابد من وجود توازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة.

وأضافت أن الدولة تأخذ خطوات سريعة في النمو الاقتصادي، ويتم الاستثمار في البنية التحتية والزراعة والصناعة متابعة هدفنا هو توفير اعلي معدلات جودة الحياة وخدمات أفضل للمواطن مضيفة نستهدف التوصل إلى معدل 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 وأن الرقم الحالي 3.4 طفل لكل سيدة.

وأوضحت أننا نعمل على تكثيف الجهود على مستوى الجمهورية وتم وضع الاستيراتيجيه الخاصة بضبط الزيادة السكانية عن طريق مجموعة من المحاور تهدف للارتقاء بالخصائص السكانية وتركز علي الاستثمار بشكل اكبر في الصحة والتعليم والشباب لافتة إلى أن خطة ضبط النمو السكاني قائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين الفتيات والسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة من أجل توفير مصدر دخل لهن بما يوفر لها استقلالية في اتخاذ القرار الخاص بها.

المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُلقي كلمة افتتاحية فى قمة مصر الاقتصادية

يشارك المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات إنطلاق قمة مصر الاقتصادية يوم الأربعاء المقبل، للعام الثاني على التوالي، و يُلقي كلمة افتتاحية بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن دولة معالي رئيس الوزراء، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" نيابة عن وزير الاتصالات والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والأستاذ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

تنطلق قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام أكثر من 20 متحدثا من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري، ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي قطاع الاستثمار والتمويل، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.

وزير السياحة والآثار يناقش مشكلات الديون والمتعثرين مع المستثمرين بالقطاع

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين السياحيين.

وجاء هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي فى ظل أزمة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تقديم المقترحات، واستعراض الرؤي المستقبلية للنهوض بالمنتج السياحي المصري.

وحضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من قيادات الوزارة.

واستهل الاجتماع باستعراض الموقف الراهن للقطاع السياحي المصري، وآلية العمل الحالية بالقطاع، حيث قام الوزير بتوضيح بعض الأمور الخاصة بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريا والاستثناءات الجائزة بموجب هذا القرار.

وزير الاتصالات: إتاحة خدمات محكمة النقض عبر منصة مصر الرقمية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بحضور المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد سعيد حسين خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

ووقع بروتوكول التعاون؛ المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.

التنظيم والإدارة: 250 جنيها حافز شهرى لمسئولي تحديث الملفات الوظيفية بالوحدات الإدارية

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا بأن يصرف حافز شهري قدره 250 جنيها لمن يتم ترشيحه من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية والذي يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة بواقع موظف واحد بكل وحدة وبحد أقصى (2) موظفين حسب الحاجة، وذلك استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 15 المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018 على منظومة الحوافز لمسئولي تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

ووفقا للقرار فيتم الصرف باعتماد السلطة المختصة بالوحدة الإدارية أو من تفوضه، ويتولى الموظف المسئول عن تحديث الملفات الوظيفية بالوحدات القيام بالمهام التي يعهد إليها بها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمها تحديث ملفات الموظفين وتسجيل كل تغيير قد يطرأ عليها من ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أو إجازة.. أو غيرها.

الضرائب: المصلحة حريصة على التعرف على آراء المستثمرين حول كافة النواحي الضريبية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان كل الحرص على التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المستثمرين الذين يعدون أحد الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، ومن ثم فالمصلحة حريصة على تنظيم لقاءات معهم، وكذلك قبول كافة طلبات جمعيات المستثمرين لعقد لقاءات معهم واجتماعات موسعة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول كافة النواحي الضريبية من تشريعات وإجراءات وتيسيرات لهم، هذا بالإضافة إلى معرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مشاريع التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب حاليا، وكذلك من أجل التعرف على المشكلات والعقبات والوصول لحلول لها .

وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة أهم القطاعات لتوطين الصناعة وسلاسل القيمة بمصر

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ عبر الفيديو كونفرنس في حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج "الشهادة المهنية لريادة الأعمال" المنفذ بالتعاون بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة، والجامعة الألمانية بالقاهرة.

وفي بداية كلمتها توجهت هالة السعيد بالشكر إلى الجامعة الألمانية بالقاهرة لتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج هو الأول الذى تتعاون فيه الوزارة مع الجامعة الألمانية في مجال ريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن البرنامج يشهد تخريج 100 من الشباب ممن هم في بداية الطريق، ليصبحوا رواد أعمال ويساهموا بفاعلية في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.