شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب قرار الفائدة وبيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى قرار الفائدة من جانب البنك المركزي.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر الحساب الجاري الأسترالي سجل فائضاً قويا في الربع السنوي الثالث بحوالي عشرة مليارات دولار أسترالي بينما توقع محللون فائضا بنحو 7.2 مليار دولار أسترالي.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر موافقات البناء في سوق الإسكان الأسترالي بنسبة 3.8% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض المؤشر بنسبة 3%.



هذا، وأعلن البنك المركزي الأسترالي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير، وهو قرار وافق توقعات المحللين بشكل كبير.



تأتي هذه الأنباء الإيجابية في الوقت الذي يتوقع فيه محللون تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا نتيجة الكشف عن لقاحات فعالة ضد الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7359، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7373 في حين سجل أقل سعر عند 0.7341.