شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يعزز مكاسبه ويستهدف مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وعزز مكاسبه متجها نحو تحقيق مستويات قياسية جديدة، وذلك في ظل ترقب المستثمرين لتنفيذ إدراج السهم على مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا في وول ستريت.



ومن المنتظر إدراج السهم على مؤشر "إس أند بي 500" بداية من الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك في ظل القيمة السوقية الكبيرة لـ"تسلا".



وتقدر القيمة السوقية لصانعة السيارات الكهربائية الأمريكية بحوالي 555 مليار دولار في الوقت الحالي، في حين يتوقع أحد الصناديق الاستثمارية بلوغ القيمة السوقية للشركة مستوى 800 مليار دولار.



يأتي ذلك في ظل الطلب القوي من المستثمرين على السهم نتيجة تفاؤلهم الشديد بشأن مستقبل الشركة ومبيعاتها وتوسعها عالمياً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 16:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 582.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 597.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 572 دولارا، وقفزت القيمة السوقية للسهم بأكثر من 850% منذ بداية عام 2020 حتى الآن.