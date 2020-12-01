شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بفعل التفاؤل حيال الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي على خلفية التكهنات بقرب احتواء أزمة فيروس كورونا.



ورغم استمرار تزايد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم، إلا أن ورود أنباء عن فاعلية عدد من اللقاحات المضادة للفيروس أثار التفاؤل بشأن قرب القضاء على الفيروس.



كانت شركة "موديرنا" قد أعلنت أمس أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تقترب من 100% كما أن اللقاح مناسب لجميع الفئات العمرية ويحمي من الأعراض الشديدة للفيروس.



هذا، ومن شأن تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش عدد من القطاعات الصناعية أن يدعم الطلب على معادن مثل البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارات والإلكترونيات.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2425 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2446.4 دولار وأقل سعر عند 2383.6 دولار.