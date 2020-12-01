شكرا لقرائتكم خبر عن ثمار تُوضح مصدر مبلغ المديونية الصادر به حكم ابتدائي لصالحها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، إن مبلغ المديونية التي حصلت عليه من حكم ابتدائي لصالحها يعود إلى قيام أحد المستثمرين بشراء جزء من حصة الشركة في احدى شركاتها الزميلة، وفقا لما تم إعلانه بموقع تداول بتاريخ 31 مارس 2015.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة الصفقة فيما يخص حصة ثمار المباعة كانت 37.184 مليون ريال، والمبلغ المتبقي وغير المسدد هو 22.184 مليون بالإضافة إلى مبلغ 230 ألف ريال رسوم تم إلزام المدعي عليه بتحملها.

وكانت ثمار قد أعلنت، خلال نوفمبر الماضي، عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، بمبلغ 22.414 مليون ريال.

وقالت "ثمار"، في بيان سابق، إن المدعي عليه في القضية مستثمر، غلماً بأن الجهة القضائية ذات الاختصاص هي المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة عشر.

وقالت الشركة، إنه سبق أن تم النظق بالحكم المتضمن سداد مبلغ 22.414 مليون ريال لصالحها يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، علماً بأنه سيتم إستلام صك الحكم خلال الأسبوعين القادمين.

يُذكر أن هيئة السوق المالية السعودية قررت، في سبتمبر الماضي، فرض غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال، على "ثمار" لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة، أن فرض الغرامة، جاء نتيجة عدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، خلال الفترة النظامية المحددة.