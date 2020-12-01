بعد التراجع الحاد.. أسعار الذهب تقفز من جديد 10 جنيهات

كتب: ضياء السقا

عادت أسعار الذهب، للارتفاع من جديد، في منتصف تعاملات الثلاثاء 1 ديسمبر، بقيمة 10 جنيهات ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 788 جنيها للجرام.

وكان الذهب قد تراجع 40 جنيها، خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى مستوى له في مصر بالنصف الثاني من 2020، وهو أقل سعر خلال 5 أشهر، وذلك بعد آمال قوية بين المستثمرين بتعافى عالمي من أزمة فيروس كورونا، التي عصفت باقتصاد الدول وحركة التجارة والسياحة، وذلك عقب إعلان شركة فايزر الأمريكية عن لقاح لكورونا، بالإضافة إلى سهولة انتقال السلطة فى أمريكا، وإعلان بيانات قوية عن الاقتصاد الأمريكى.

وجاء التصاعد بعد ارتفاع سعر الأوقية عالميا بمقدار 22 دولارًا.

خبير ينصح بالشراء

ونصح أمير رزق عضو شعبة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية في مصر بشراء الذهب خلال الأيام الجارية، محذرا من ارتفاع الأسعار مرة أخرى مع بداية العام المقبل، وفقا لتصريحات لصحف محلية.

وأكد أن الانخفاض في أسعار الذهب بسبب أخبار كورونا سيستمر حتى الاحتفالات بأعياد رأس السنة والتي يكثر فيها الطلب على الذهب، ما يساعد في ارتفاع الأسعار.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس الماضي، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها، ليتراجع بعد ذلك المعدن الأصفر بقيمة 100 جنيه على مدار شهرين، مسجلا 815 جنيها للجرام، قبل أن يرتفع من جديد.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الثلاثاء، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 675 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 788 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 900 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6304 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبراء يوضحون سبب التراجع

وبحسب الخبراء، تسبب جني الأرباح لدى المستثمرين في سوق الذهب، وكذلك ارتفاع الدولار لأعلي مستوي في 4 أسابيع إلي هبوط الأسعار عالميا في وقت سابق بشكل كبير لتخسر أوقية الذهب قرابة 90 دولارا في ثلاثة أيام، وهو ما ينعكس على الأسعار في مصر.

ويأتي التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية بسبب جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال ناجي فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط بعد أن فقدت أوقية الذهب أكثر من 100 دولار حتي الآن، وهو ما ينعكس على الأسعار في سوق الصاغة.

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا، نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع..

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا، نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع.