«المالية» تكشف عن الموعد النهائي لصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كشفت وزارة المالية عن الموعد النهائي لصرف منحة الـ 500 جنيه المقررة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا المستجد. مشيرة إلى أنها ستُصرف نهاية الأسبوع الجاري.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات له نقلها موقع "مصراوي" اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط، وتضم وزارات الاتصالات والمالية والقوى العاملة، راجعت أسماء كل المتقدمين للحصول على المنحة، وانتهت إلى وجود 2.3 مليون شخص انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وهم من سيبدؤون الصرف.

وأضاف معيط أن صرف المنحة سيكون خلال أشهر (ديسمبر2020، ويناير وفبراير 2021)، بتكلفة 1.2 مليار جنيه شهريًا، بواقع 3.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مشيراً إلى أن عملية التحقق من البيانات، ومطابقة معايير الاستحقاق على الحاصلين على المنحة استغرقت وقتاً.

وأشار إلى أن اللجنة اكتشفت أثناء تدقيق الأسماء وفحصها، تكرار بعض الأرقام القومية وأرقام قومية لأشخاص متوفين، لافتا إلى أن الحكومة مرنة فيما يتعلق بالتعاون مع المتغيرات وتقدير استمرار التعامل مع تبعات جائحة كورونا.

ويعتمد اختيار الأسماء المستحقة للمنحة، على الفئات المتضررة بالفعل من وباء كورونا نتيجة عملها في قطاعات غير منتظمة وعدم تمتعها بنظام تأميني، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند صرف العمالة غير المنتظمة للمنحة، على أن يستبعد عند تنقية الأسماء (أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية - من يتقاضون معاشات – المتوفين – الأطفال - من يحصلون على منح تأمينية).

وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم خلال الفترة من 10 وحتى 15 أكتوبر الماضي، على منحة العمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، حوالي 6 ملايين و22 ألف عامل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية.