ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث ارتفع سعر الجرام نحو 2 جنيه.
وبحسب ما ذكر موقع "صدى البلد"، فإن سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر سجل 776 جنيهاً.
وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم:
عيار 18 : 665 جنيها للجرام .
عيار 21 : 776 جنيها .
عيار 24 : 887 جنيها.
الجنيه الذهب: 6208 جنيه.
أوقية الذهب 1804 دولار.
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