تعرف على أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 1-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 1-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 217.85 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24بنحو 217.85 ريال بما يعادل 58.09$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 199.69 ريال بما يعادل 53.25$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 199.69 ريال بما يعادل 53.25$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 190.62 ريال بما يعادل 50.83$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 190.62 ريال بما يعادل 50.83$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 163.39 ريال بما يعادل 43.57$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 163.39 ريال بما يعادل 43.57$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 127.08 ريال بما يعادل 33.88$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 127.08 ريال بما يعادل 33.88$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 108.92 ريال بما يعادل 29.04$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 108.92 ريال بما يعادل 29.04$

سعر أوقية الذهببنحو 6,775 ريال بما يعادل 1,807$ سعر أوقية الذهببنحو 6,775 ريال بما يعادل 1,807$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,525 ريال بما يعادل 406.62$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,525 ريال بما يعادل 406.62$

سعر كيلو الذهببنحو 217,846 ريال بما يعادل 58,087$ سعر كيلو الذهببنحو 217,846 ريال بما يعادل 58,087$

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