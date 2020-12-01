شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائرى: تأجيل اجتماع أوبك يظهر الرغبة فى التوصل إلى توافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار لإذاعة حكومية إنه متفائل حيال التوصل إلى توافق على تمديد اتفاق للإنتاج بعد يوم من إلغاء اجتماع لأوبك+، مضيفا أن مواصلة المشاورات تظهر الرغبة في التوصل لاتفاق.

وقال العطار إنه جرى الاتفاق على مواصلة المشاورات مع الدول غير الأعضاء في أوبك بشأن توافق يراعي الطلب على النفط والسوق.