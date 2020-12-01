وزير الطاقة الجزائرى: تأجيل اجتماع أوبك يظهر الرغبة فى التوصل إلى توافق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار لإذاعة حكومية إنه متفائل حيال التوصل إلى توافق على تمديد اتفاق للإنتاج بعد يوم من إلغاء اجتماع لأوبك+، مضيفا أن مواصلة المشاورات تظهر الرغبة في التوصل لاتفاق.
وقال العطار إنه جرى الاتفاق على مواصلة المشاورات مع الدول غير الأعضاء في أوبك بشأن توافق يراعي الطلب على النفط والسوق.
وكانت قد نزلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ عادت المخاوف بشأن زيادة المعروض إلى الواجهة بعد إرجاء منتجين كبار محادثات بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021 والتي قد تمدد تخفيضات في الوقت الذي تواصل فيه جائحة فيروس كورونا تقويض الطلب على الوقود.
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