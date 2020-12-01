بتكوين تفقد أكثر من 5% فى تعاملات متقلبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بِتكوين 5.6 بالمئة مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن بلغت ذروة قياسية في وقت سابق اليوم. وسجلت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم نزولا 4.1 بالمئة إلى 18 ألفا و880 دولارا في جلسة تعاملات متقلبة. صعدت بِتكوين 165 بالمئة هذا العام بدعم طلب على الأصول عالية المخاطر وسط تحفيز مالي ونقدي غير مسبوق وإقبال على الأصول التي تُعتبر مقاومة للتضخم وتوقعات بأن تحظى العملات المشفرة بقبول واسع.

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