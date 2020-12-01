شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يواصل الاستقرار اليوم الثلاثاء 1-12-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 1-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.59 جنيه للشراء، و15.69جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وتخلى الدولار الأمريكي الواقع تحت ضغوط اليوم الثلاثاء عن بعض المكاسب التي حققها مع نهاية الشهر، إذ يتوقع المستثمرون المزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وحشد التعافي في مناطق أخرى.

ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الشديدا التأثر بالمخاطرة 0.3% و0.5% على الترتيب، وصعد اليورو 0.3%، غير أن العملات الثلاث جميعها ظلت أقل من المستوى الذي سجلته قبل ارتفاع الدولار أمس الاثنين. وصعد الجنيه الإسترليني إلى الأعلى مع تشبث المتداولين بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوى له في الأسبوع مع صعود الأسهم مدفوعة بتفاؤل عام على نطاق واسع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.59 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.