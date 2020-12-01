شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تستثمر 4.3 مليار يورو فى بنية شبكات الجيل الخامس بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو اليوم الثلاثاء بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن بلادها ستستثمر 4.3 مليار يورو (5.15 مليار دولار) في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس بحلول عام 2025. جرى بالفعل إدراج ما إجماليه 883 مليون يورو بالفعل في موازنة العام المقبل التي من المقرر إقرارها خلال الأسابيع المقبلة. وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توقيع أربع دول أوروبية أخرى على بيانات أمان لشبكات الجيل الخامس، إذ أصدرت كل من جمهورية سلوفاكيا وبلغاريا ومقدونيا الشمالية إعلانًا مشتركًا مع الولايات المتحدة، بينما وقعت كوسوفو على مذكرة تفاهم، وكان نص الأربعة متشابهًا جدًا.

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